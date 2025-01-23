Суспільство

Бійці 68 ОЄБр відбили зухвалу атаку російських штурмовиків-камікадзе (відео)
23 Січня 2025 20:06
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Знищення російського БТР / Скриншот із відео
Знищення російського БТР / Скриншот із відео

На одному з гарячих напрямків фронту військові 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша відбили поодинокий зухвалий штурм окупантів. Техніку знищено разом із загарбниками.

Про це повідомили в 68 ОЄБр.

“Ворожий БТР набрався наглості, щоб десантувати штурмову групу поблизу позицій 68 ОЄБр”, – розповіли військові.

На ураження бронетранспортера було кинуто усі вогневі засоби – від артилерії до FPV-дронів. Останнім для російської техніки став підрив на українській міні.

Горе-штурмовиків було ліквідовано при спробі втекти.


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