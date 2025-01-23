Бійці 68 ОЄБр відбили зухвалу атаку російських штурмовиків-камікадзе (відео)

На одному з гарячих напрямків фронту військові 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша відбили поодинокий зухвалий штурм окупантів. Техніку знищено разом із загарбниками.

Про це повідомили в 68 ОЄБр.

“Ворожий БТР набрався наглості, щоб десантувати штурмову групу поблизу позицій 68 ОЄБр”, – розповіли військові.

На ураження бронетранспортера було кинуто усі вогневі засоби – від артилерії до FPV-дронів. Останнім для російської техніки став підрив на українській міні.

Горе-штурмовиків було ліквідовано при спробі втекти.