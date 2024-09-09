Політика

Безпілотник, що впав на території Латвії, був начинений вибухівкою
9 Вересня 2024 16:17
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Безпілотник, що впав 7 вересня на території Латвії, був дроном типу “шахед”, начиненим вибухівкою. Про це, як передає Rus TvNet, оголосив командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калніньш.

Безпілотник був “деактивований”, проводиться його “ретельний аналіз”.

Керівництво НЗС заявило, що появу дрона в Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни, метою дрона була не Латвія.

За словами міністра оборони Андріса Спрудса, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на російський дрон.


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