Політика

Бельгійська прокуратура почала розслідування ймовірного втручання Росії у виборчу кампанію ЄС

12 Квітня 2024 19:24
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росія, Євросоюз
Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо / Фото: Reuters

Бельгійським спецслужбам вдалося виявити факти втручання російських груп в європейські вибори.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, повідомляє Reuters.

За словами бельгійського премʼєра, головною метою такого втручання є просування проросійських кандидатів, що має послабити європейську підтримку України. 

“Ослаблення європейської підтримки України допомагає Росії на полі бою”, — наголосив де Кроо. 

Він також зазначив, що Бельгія розпочала розслідування після того, як Чехія виявила проросійську групу впливу, яка під виглядом ЗМІ впливала на європейських депутатів та навіть платила їм за просування потрібних наративів. 

Александр де Кроо розповів, виявилося, що готівкові платежі від РФ не проводилися в Бельгії, хоча втручання все ж було і тут.

Премʼєр Бельгії сказав, що попросив про термінове засідання Євроюсту для обговорення цього питання, а також запропонував, щоб офіс ЄС з боротьби з шахрайством OLAF зайнявся розслідуванням цієї справи.


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