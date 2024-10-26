Бейонсе засвітилася на мітингу Гарріс

Бейонсе зробила рідкісний політичний виступ: вона обійняла Камалу Гарріс на мітингу президентської кампанії, сказавши виборцям: «Нам потрібно заспівати нову пісню», передає Sky News.

Хоча Бейонсе не співала – на відміну від 2016 року на мітингу на підтримку Гілларі Клінтон у Клівленді – вона виступила, коли Гарріс попередила, що її суперник-республіканець у боротьбі за Білий дім хоче, щоб права жінок були ще більше обмежені.

«Я тут не як знаменитість, не як політик. Я тут як мати», – сказала Бейонсе, виступаючи перед натовпом у Г’юстоні (штат Техас), де вона підтримала кандидатуру віцепрезидента США.

«Мати, якій небайдужий світ, у якому живуть мої діти і всі наші діти, світ, де в нас є свобода розпоряджатися своїм тілом, світ, де нас не розділяють».

«Уявіть, що наші дочки ростуть, бачачи, що це можливо без обмежень», – продовжила американська співачка. «Ми повинні голосувати, і ви нам потрібні».

До Бейонсе на сцені приєдналася її подруга по групі Destiny’s Child Келлі Роуленд і представила кандидата від демократів міс Гарріс як «наступного президента Сполучених Штатів».

Г’юстон – рідне місто Бейонсе, а президентська кампанія Гарріс взяла як гімн пісню Бейонсе Freedom з її альбому 2016 року Lemonade.