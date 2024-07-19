Байден збирається повернутись до передвиборчої кампанії наступного тижня

Президент США Джо Байден пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.

Про це заявила керівниця голова кампанії Байдена Джен О’Меллі Діллон, повідомляють Reuters.

“Абсолютно президент у цій гонці. Ви чули, як він повторював це знову і знову, і я думаю, ми побачили на виступі (Дональда Трампа на засідання Республіканської партії) вчора ввечері саме чому. Тому що Трамп не збирається пропонувати американському народу нічого нового. Він той самий, яким був у 2020 році, він той самий, яким був на етапі дебатів. Джо Байден як ніколи прагне перемогти Дональда Трампа” – сказала вона.

Коментуючи заклики деяких відомих демократів до президента вийти з перегонів, О’Меллі Діллон заявила: “Ми повинні серйозно сприймати занепокоєння, яке висловлюють люди, але спосіб обійти їх – повернутися до перемоги над Дональдом Трампом і зробити чіткий вибір”.