Байден висунув Чарльза Брауна на посаду голови Об’єднаного комітету начальників штабів

Президент Джо Байден офіційно оголосив про призначення командувача Військово-Повітряних Сил США генерала Чарльза Брауна на посаду головного воєначальника країни, зробивши свій вибір у період, коли у Сполучених Штатах зростає стурбованість щодо загроз національній безпеці, що походять від Росії та Китаю.

«Генерал Браун заробив репутацію незворушного та високоефективного лідера, людину, яка створює атмосферу командної роботи, довіри, а потім чудово виконує свої обов’язки», — сказав Байден під час офіційної церемонії номінації у Рожевому саду Білого дому.

Офіційні особи раніше повідомили про те, що Байден обрав Брауна на чотирирічний термін головою Об’єднаного комітету начальників штабів. Він змінить на цій посаді генерала армії Марка Міллі. Браун обійме цю посаду в той час, коли Сполучені Штати надають Україні озброєння вартістю мільярди доларів після російського вторгнення минулого року, а також уважно стежать за позицією Китаю щодо Тайваню.

У разі затвердження Сенатом Браун стане другим афроамериканцем, який обійме цю посаду після Коліна Пауелла, який був головою Об’єднаного комітету начальників штабів з 1989 по 1993 роки.

Байден закликав Сенат затвердити кандидатуру Брауна. Однак графік процесу затвердження є невизначеним.

Сенатор-республіканець Томмі Тубервілл із лютого блокує висування військових кандидатів, стверджуючи, що Пентагон неналежним чином використовує кошти платників податків для покриття транспортних витрат жінок-військовослужбовців, які роблять аборти.

Представник Тубервілла підтвердив, що затвердження кандидатури Брауна також торкнеться цього блокування.