Байден трохи збільшив перевагу над Трампом

Чинний президент США Джо Байден збільшив свою перевагу над опонентом-республіканцем Дональдом Трампом на три пункти.

Результати нового опитування, яке тривало п’ять днів та завершилося 8 квітня, опублікувала інформаційна агенція Reuters.

Серед виборців, які взяли участь у п’ятиденному опитуванні:

41% за Байдена.

37% за Трампа.

22% не визначилися з вибором кандидата, схиляються до третіх партій або взагалі не будуть голосувати.

“Опитування має 4-відсоткову похибку для зареєстрованих виборців. І багато виборців все ще вагаються за сім місяців до виборів 5 листопада. Близько 22% зареєстрованих виборців в опитуванні заявили, що не визначилися з кандидатом, схиляються до кандидатів від третіх партій або взагалі не голосуватимуть”, — йдеться в матеріалі.

Але при цьому, пишуть у Reuters, хоч подібні опитування і допомагають уявити рівень підтримки американцями тих чи інших кандидатів, лише кілька “конкурентоспроможних” штатів впливають на те, у чий бік схиляться шальки терезів у колегії виборців США. А саме вона й вирішує, хто ж переможе на президентських виборах.

“Обидва кандидати мають значні зобов’язання перед тим, що буде, як очікується, неперевершеними перегонами та першими повторними виборами президента США майже за 70 років”, — зазначається в тексті.