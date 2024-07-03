Байден розмірковує, чи продовжувати участь у президентських перегонах, – NYT

Президент США Джо Байден усвідомлює, що не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість у своїй придатності до посади президента на наступний термін.

Про це він сказав своему союзнику, пише New York Times.

“Він знає, що якщо у нього буде ще дві такі події, (як дебати), то до кінця вихідних ми будемо в іншому місці”, – сказав неназваний союзник Байдена.

NYT вважає, що ця розмова є першим свідченням того, що президент США серйозно замислюється над тим, чи зможе він продовжити участь у передвиборчих перегонах після невдалого виступу на дебатах.