Байден представить новий договір для України, що об’єднає всіх підписантів безпекових угод

Президент США Джозеф Байден представить новий Договір щодо України (Ukraine Compact), який об’єднає понад 20 держав, що підписали двосторонні безпекові угоди з Києвом.

Про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейкоб Салліван, передає “Інтерфакс-Україна“.

“І за кілька годин ми знову увійдемо в історію. Президент Байден збере понад 20 світових лідерів, які також підписали свої двосторонні безпекові угоди, щоб запустити Ukraine Compact. Цей договір об’єднує всі ці країни і ясно дає зрозуміти, що ми і далі підтримуватимемо Україну в цій боротьбі, а також допоможемо нарощувати її сили, щоб вона могла надійно стримувати й захищатися від майбутньої агресії”, – повідомив Салліван на NATO Public Forum у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО.

За його словами, після того як війна РФ проти України закінчиться, всі країни, які підписали Ukraine Compact, і далі підтримуватимуть Україну, як роблять це зараз.