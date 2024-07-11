Політика

Байден представить новий договір для України, що об’єднає всіх підписантів безпекових угод
11 Липня 2024 19:32
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Президент США Джозеф Байден представить новий Договір щодо України (Ukraine Compact), який об’єднає понад 20 держав, що підписали двосторонні безпекові угоди з Києвом.

Про це заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейкоб Салліван, передає “Інтерфакс-Україна“.

“І за кілька годин ми знову увійдемо в історію. Президент Байден збере понад 20 світових лідерів, які також підписали свої двосторонні безпекові угоди, щоб запустити Ukraine Compact. Цей договір об’єднує всі ці країни і ясно дає зрозуміти, що ми і далі підтримуватимемо Україну в цій боротьбі, а також допоможемо нарощувати її сили, щоб вона могла надійно стримувати й захищатися від майбутньої агресії”, – повідомив Салліван на NATO Public Forum у Вашингтоні, де відбувається саміт НАТО.

За його словами, після того як війна РФ проти України закінчиться, всі країни, які підписали Ukraine Compact, і далі підтримуватимуть Україну, як роблять це зараз.


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