Байден планує зустріч з європейськими лідерами для обговорення підтримки України

Президент США Джо Байден цього тижня під час візиту до Берліна зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очікується, що ключовою темою обговорень стане подальша військова допомога Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох західних посадовців, знайомих із ситуацією. За їхніми словами, основні постачальники зброї Україні планують обговорити майбутню підтримку Києва.

Раніше повідомлялося, що ці чотири лідери мали зустрітися минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі “Рамштайн”, але зустріч була скасована через ураган “Мілтон”.