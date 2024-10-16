Політика

Байден планує зустріч з європейськими лідерами для обговорення підтримки України
16 Жовтня 2024 10:26
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Євросоюз, байден, війна
Президент США Джо Байден / Фото: X/POTUS

Президент США Джо Байден цього тижня під час візиту до Берліна зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очікується, що ключовою темою обговорень стане подальша військова допомога Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на трьох західних посадовців, знайомих із ситуацією. За їхніми словами, основні постачальники зброї Україні планують обговорити майбутню підтримку Києва.

Раніше повідомлялося, що ці чотири лідери мали зустрітися минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським на авіабазі “Рамштайн”, але зустріч була скасована через ураган “Мілтон”.


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