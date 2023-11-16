Байден назвав Сі Цзіньпіна “диктатором”. У китайському МЗС відреагували

Президент США Джо Байден після зустрічі в американському Сан-Франциско назвав главу КНР Сі Цзіньпіна “диктатором”.

Про це повідомляє BBC.

Після завершення перемовин журналісти запитали американського лідера, чи він досі вважає свого китайського колегу диктатором.

“Але ж він є [диктатором]. Він диктатор у тому сенсі, що керує комуністичною країною, що базується на формі правління, повністю відмінній від нашої. У будь-якому разі ми досягли прогресу”, — відповів Байден.

Bloomberg пише, що представниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін на брифінгу в Пекіні прокоментувала слова президента США, вказавши, що “ця заява є вкрай некоректною та безвідповідальною політичною маніпуляцією, і Китай рішуче виступає проти цього”.

Агентство припускає, що це зауваження може підірвати домовленості, досягнуті протягом чотирьох годин переговорів між лідерами.