Політика

Байден назвав Сі Цзіньпіна “диктатором”. У китайському МЗС відреагували

16 Листопада 2023 12:39
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китай, байден

Президент США Джо Байден після зустрічі в американському Сан-Франциско назвав главу КНР Сі Цзіньпіна “диктатором”.

Про це повідомляє BBC.

Після завершення перемовин журналісти запитали американського лідера, чи він досі вважає свого китайського колегу диктатором.

“Але ж він є [диктатором]. Він диктатор у тому сенсі, що керує комуністичною країною, що базується на формі правління, повністю відмінній від нашої. У будь-якому разі ми досягли прогресу”, — відповів Байден.

Bloomberg пише, що представниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін на брифінгу в Пекіні прокоментувала слова президента США, вказавши, що “ця заява є вкрай некоректною та безвідповідальною політичною маніпуляцією, і Китай рішуче виступає проти цього”.

Агентство припускає, що це зауваження може підірвати домовленості, досягнуті протягом чотирьох годин переговорів між лідерами.


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