Політика

Байден і Сі Цзіньпін планують зустрітись 15 листопада

8 Листопада 2023 08:15
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байден, Сі Цзіньпін

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада.

Про це з посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації США повідомляє Kyodo.

За словами співрозмовника видання, Вашингтон і Пекін активно готують на цю дату зустріч Байдена та Сі, яка відбудеться на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в Сан-Франциско 11 – 17 листопада.

Водночас, попри повідомлення Білого Дому про принципову домовленість стосовно переговорів, Китай ще не підтвердив присутність Сі на майбутньому саміті АТЕС. У китайському дипломатичному відомстві обіцяють оголосити про поїздку голови КНР до США «у свій час».

Байден і Сі попереднього разу зустрічалися рік тому, в листопаді минулого року на Балі, Індонезія, під час саміту «Групи 20» (G20).

Лідер Китаю востаннє відвідував Сполучені Штати в квітні 2017 року.

Очільник китайської дипломатії Ван Ї 26-28 жовтня перебував із візитом у США, де провів переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном.

Головною метою триденного візиту Вана була підготовка ймовірної зустрічі Байдена та Сі на полях саміту АТЕС.

Хоча розбіжності щодо основних гострих питань залишаються, Вашингтон і Пекін неодноразово заявляли, що прагнуть «відповідально» керувати двосторонніми відносинами аби гарантувати, що їхня конкуренція не переросте у конфлікт.

Адміністрація Байдена прагне відновити канали зв’язку між військовими двох країн, щоб зменшити ризик прорахунків, але залишається незрозумілим, чи досягнуть Байден і Сі домовленості про це під час зустрічі наступного тижня.

Дві країни заявили, що хочуть обговорити потенційні сфери співпраці щодо глобальних викликів, таких як зміна клімату.

Проте вони зайняли різні позиції щодо війни Росії проти України та конфлікту, який спалахнув місяць тому між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.


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