Політика

Байден дозволив Україні бити американською зброєю по Росії, – Politico

31 Травня 2024 00:09
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війна, байден
Президент США Джо Байден / Фото: AP

Президент США Джо Байден дав дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.

Але дозвіл розповсюджується виключно для прикордонних з Харківською областю районах, пише Politico.

“Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх”, — розповів виданню неназваний американський чиновник.

Що стосується завдавання ударів на великі відстані всередині РФ, політика США у цьому плані не змінилася.


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