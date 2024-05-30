Байден дозволив Україні бити американською зброєю по Росії, – Politico

Президент США Джо Байден дав дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по території РФ.

Але дозвіл розповсюджується виключно для прикордонних з Харківською областю районах, пише Politico.

“Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для ударів у відповідь на Харківщині, щоб Україна могла завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів або готуються завдати їх”, — розповів виданню неназваний американський чиновник.

Що стосується завдавання ударів на великі відстані всередині РФ, політика США у цьому плані не змінилася.