Суспільство

“Азов” поза обмінами: Прокопенко заявив, що жоден боєць бригади не повернувся з полону
5 Лютого 2025 21:38
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Останній раз бійці “Азову” поверталися з полону у вересні 2024 / Фото Facebook Denys Prokopenko
Останній раз бійці “Азову” поверталися з полону у вересні 2024 / Фото Facebook Denys Prokopenko

Командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Денис Прокопенко («Редіс») заявив, що жоден боєць підрозділу не був звільнений під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією. Про це він написав у Facebook.

«Сьогодні Україна повернула додому 150 військовослужбовців. Але для 848 бійців 12-ої бригади спеціального призначення «Азов», жодного з яких не було серед обміняних, пекло полону триває», – зазначив Прокопенко.

За його словами, військові «Азову» перебувають у російських в’язницях вже майже 33 місяці в умовах, що нагадують радянські концтабори. Водночас вони продовжують чекати на обіцяні пріоритетні обміни.

«Попри все, особовий склад «Азову» щодня та щогодини продовжує виконувати свою роботу, розуміючи необхідність поповнення обмінного фонду, та сподіваючись на те, що в наступних обмінах ми побачимо рідні імена», – наголосив командир бригади.

Нагадаємо, 4 лютого Україна повернула з російського полону 150 військових. Це був перший обмін у 2025 році.


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