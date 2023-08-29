Кримінал

Авіакатастрофа над Житомирщиною: почалася розшифровка чорних скриньок

29 Серпня 2023 15:16
читать на русском →
авіакатастрофа

Правоохоронці розпочали процес розшифрування чорних скриньок літаків, які зіткнулися у небі над Житомирською областю 25 серпня.

Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За її словами, наразі стало відомо, що буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил, аби з’ясувати, чому стався цей інцидент під час вильоту навчально-бойових літаків.

“Вже почалася розшифровка чорних скриньок — це бортові самописці. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам”, — зазначила Сапьян.

Спікерка також розповіла про те, що розпочалося вісім експертиз, які мають довести: або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів.

Вона додала, що наразі очікують на початок судово-медичних експертиз.

“Вже опитано близько 30 свідків. Мовиться про цивільних громадян, а також тих, які були залучені до польотів або в той день перебували на робочому місці”, — підсумувала радниця з комунікації Держбюро розслідувань.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Серпня 2023 18:01

Путін уперше поїде за кордон після видачі ордера на його арешт – Bloomberg
29 Серпня 2023 17:22

Forbes: Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час наступу
29 Серпня 2023 16:19

Українські воїни підняли прапор поблизу Олешок на лівому березі Херсонщини
29 Серпня 2023 15:55

Поліція відкрила кримінальне провадження проти полтавського фітнес-тренера, який плюнув у ветерана війни
29 Серпня 2023 15:35

Байдена та європейські союзники розробляють план щодо довгострокової допомоги Україні, – WSJ
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
усі думки