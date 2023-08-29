Авіакатастрофа над Житомирщиною: почалася розшифровка чорних скриньок

Правоохоронці розпочали процес розшифрування чорних скриньок літаків, які зіткнулися у небі над Житомирською областю 25 серпня.

Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За її словами, наразі стало відомо, що буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил, аби з’ясувати, чому стався цей інцидент під час вильоту навчально-бойових літаків.

“Вже почалася розшифровка чорних скриньок — це бортові самописці. Особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам”, — зазначила Сапьян.

Спікерка також розповіла про те, що розпочалося вісім експертиз, які мають довести: або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів.

Вона додала, що наразі очікують на початок судово-медичних експертиз.

“Вже опитано близько 30 свідків. Мовиться про цивільних громадян, а також тих, які були залучені до польотів або в той день перебували на робочому місці”, — підсумувала радниця з комунікації Держбюро розслідувань.