Аутсорсинг: преимущества передачи бухгалтерии внешним поставщикам услуг

Бухгалтерский аутсорсинг означает передачу бухгалтерского учета внешнему поставщику услуг. Многие компании уже знакомы с аутсорсингом в таких областях, как юридические, налоговые консультации или IT-услуги. Передача ведения бухгалтерии третьей стороне является относительно устойчивой практикой в Украине и, в частности, в Харькове https://www.kcci.kharkov.ua/ru/buhgalterskie-uslugi.html, но по-прежнему вызывает некоторые вопросы.

Как утверждают специалисты, вслед за малым бизнесом средние компании также будут отходить от традиционной модели учета, тем более, что оптимизация процессов и усиление цифровизации являются решающими для работы сегодняшних бухгалтеров.

Мы выделили семь основных, на наш взгляд, преимуществ бухгалтерского аутсорсинга

1. Концентрация на основном бизнесе

Сосредоточение внимания на основном бизнесе всегда называлось одной из основных причин передачи на аутсорсинг других функций, включая бухгалтерские услуги, управление персоналом, налоги и IT. Оптимизация процессов и цифровизация в современном бухучете означают, что эта причина выходит на первый план. Это связано с тем, что аутсорсеру тоже приходится концентрироваться на своем основном бизнесе и внедрять новейшие разработки.

Стандартом сегодня является электронный документооборот, электронное архивирование и всевозможные интерфейсы, позволяющие управляющему просматривать и получать документы из любого места и в любое время.

2. Уменьшение бухгалтерских расходов

По расчетам экономистов, аутсорсинг бухгалтерского учета позволяет сэкономить 20-50% от общих затрат на внутреннюю бухгалтерию. Почему такая большая разница? Для лучшего понимания, общую стоимость бухгалтерского учета (будь то внутренний или внешний):

Технические и логистические затраты

Они включают в себя: покупку оборудования; приобретение программного обеспечения (операционная система, прикладные программы, средства защиты и т. д.); покупка финансовой и зарплатной программы; координация процесса (анализ предложений и договоров, транспортировка и установка оборудования, установка программного обеспечения и т.д.); обучение работе с оборудованием; лицензионные подписки; обслуживание оборудования, внедрение программного обеспечения и системное администрирование.

Расходы на персонал

Сюда входят не только заработная плата, премии и т. д., но и расходы на следующее: содержание вышеперечисленных компонентов; расходы на отсутствие бухгалтера (в связи с отпуском или болезнью); прием на работу бухгалтера; риск совершения бухгалтером существенных ошибок; обучающие курсы.

3. Опыт и профессионализм

Поставщик услуг, предлагающий бухгалтерский аутсорсинг, знает, как найти лучших сотрудников на рынке. Отдел кадров компании такого поставщика услуг специализируется на поиске людей с высокими компетенциями в области бухгалтерского учета и на отборе таких людей. Кроме того, такой поставщик услуг и его сотрудники приобретают большой опыт работы со многими клиентами и постоянно накапливают уникальные ноу-хау, используя различные системы.

4. Управление рисками

Бухгалтерский аутсорсинг может защитить бухгалтеров от ошибок. Поставщик услуг, предлагающий бухгалтерские услуги, принимает на себя риск выполнения заданий и несет финансовые последствия в случае нарушения закона или несоблюдения сроков.

У поставщика услуг, предлагающего бухгалтерский аутсорсинг, работают специализированные сотрудники, которые благодаря специфике своей работы приобретают большой опыт. Они также работают с многочисленными системами и процедурами, которые служат для повышения безопасности. Все вышеперечисленные факторы значительно снижают риск совершения каких-либо ошибок.

5. Передача ответственности

Благодаря аутсорсингу бухгалтерского учета ограничиваются не только организационные риски. Передав ответственность внешнему поставщику услуг, менеджеры освобождаются от уголовной и гражданской ответственности за любые бухгалтерские ошибки. Это позволяет менеджерам сосредоточиться на принятии более эффективных решений по ключевым аспектам деятельности компании.

6. Экономия времени

Руководству не нужно беспокоиться о контроле качества и эффективности работы бухгалтеров. Ему также не приходится тратить время ни на решение различных задач такого отдела, ни на методы его развития. Все действия, связанные с администрированием бухгалтерского отдела, переданы на аутсорсинг внешним поставщикам услуг.

7. Междисциплинарность

Междисциплинарность предлагает преимущества, которые могут принести только крупные компании, предлагающие бухгалтерский аутсорсинг. Поскольку компании могут консультировать в разных областях бизнеса, они видят разные проблемы с разных точек зрения и всесторонне их понимают. Зачастую они предлагают своим клиентам экономию не только напрямую за счет аутсорсинга бухучета, но и благодаря наличию других специалистов (например, юридических или налоговых консультантов), чьи знания и опыт клиент может использовать.