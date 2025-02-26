Суспільство

Атака російських БпЛА на Київську область: вогнем знищено будинок, постраждала дівчина
26 Лютого 2025 05:18
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Пожежа після атаки дронів на Київську область / Фото: Поліція Київщини
Пожежа після атаки дронів на Київську область / Фото: Поліція Київщини

У ніч на 26 лютого армія РФ атакувала дронами Київську область. Виникла пожежа в будинку, постраждала 19-річна дівчина.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Станом на 00:50 у Бучанському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна у будинках. Також сталося загоряння двоповерхового приватного будинку.

У цьому ж районі пошкоджено ще один приватний будинок, гараж та автомобіль.

«Унаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні – розповів т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київської області. За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.

Наслідки атаки дронів на Київщину / Фото: Київська ОВА, поліція Київщини

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