Суспільство

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 16
23 Вересня 2024 08:37
читать на русском →
атаки ворога, запоріжжя
Наслідки атаки / Telegram

Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю  зросла до 16 поранених.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, Нацполіція у Telegram.

“13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець”.

Пізніше він повідомив, що кількість поранених зросла до 16. Четверо з них – госпіталізовані.

“У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома”, – уточнив голова ОВА.

У поліції додали, що окупанти в період з 22:19 до 23:04 22 вересня завдали 7 ударів (попередньо, КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. 

Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, 2 навчальних закладів, 5 транспортних засобів. 

За словами Федорова, упродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. 

Влада отримала 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, але минулося без жертв.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Вересня 2024 12:28

Зеленський не вірить у слова Трампа про зупинку війни 
23 Вересня 2024 10:28

Зеленський зустрівся із губернатором та сенатором Пенсильванії
23 Вересня 2024 10:09

95 ОШБ прорвали ще одну ділянку на кордоні з РФ
23 Вересня 2024 09:40

ЦАХАЛ здійснив масштабну атаку на об’єкти «Хезболли» у Лівані
23 Вересня 2024 08:24

Сили ППО збили 3 російські “Шахеди”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки