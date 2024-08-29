Атака на Україну 29 серпня: ППО знищила 60 Шахедів та дві керовані авіаційні ракети

В ніч на 29 серпня сили ППО знищили 60 з 74 Шахедів та 2 з 5 керовані авіаційні ракети.

Про це повідомив командувач Повітряних військ ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах

У ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – РФ., із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється.

Також Росія запустила 74 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 ворога та 60 ударних БпЛА “Shahed-131/136”. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

Протиповітряна оборона працювала в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.