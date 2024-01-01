Атака дронів на Одесу: один загиблий, троє постраждалих

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок чергової атаки «шахедів» на Одесу в новорічну ніч одна людина загинула, ще троє постраждали.

За словами Кіпера, є прямі та уламкові влучання у житлові будинки в Одесі, які викликали пожежі.

«Зараз відомо про одного загиблого. Трьох людей поранено, їх госпіталізовано. Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, усі відповідні служби працюють», – наголосив він.

Крім того, повідомляється про удар в об’єкт портової інфраструктури.