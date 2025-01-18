Суспільство

Атака безпілотників у Росії: пожежі на нафтобазах у Тульській і Калузькій областях
18 Січня 2025 10:19
читать на русском →
Тульську область атакували БПЛА, місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі нафтобази в місті Вузлова / Скриншот відео
Тульську область атакували БПЛА, місцеві жителі повідомляють про пожежу в районі нафтобази в місті Вузлова / Скриншот відео

У ніч проти суботи, 18 січня, у семи областях Росії засоби ППО відбивали масовану атаку безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал Astra. Місцеві жителі інформують про пожежу в районі нафтобази у Тульській області.

За заявою Міноборони РФ, вночі було збито 46 дронів. Зокрема, 18 безпілотників – над Брянською областю, 11 – над Курською, 7 – над Калузькою, 5 – над Тульською, 3 – над Бєлгородською та ще 2 – над Воронезькою областями.

Водночас Astra зазначає, що у зведенні не згадується Смоленська область, де, за словами губернатора Василя Анохіна, у Починківському районі збито 5 дронів. Анохін запевнив, що руйнувань та жертв немає.

У Тульській області, за інформацією місцевих жителів, удар безпілотників спричинив пожежу на нафтобазі в місті Узлова. Губернатор регіону Олексій Дюмін підтвердив, що сталося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами. На місці працюють пожежні підрозділи, постраждалих немає.

Напередодні, 17 січня, безпілотники атакували нафтобазу у місті Людиново Калузької області. За словами місцевих мешканців, близько 22:00 у районі пролунали вибухи, після чого розпочалася пожежа. Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що постраждалих немає.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Січня 2025 10:46

Викрито масштабні схеми переправлення чоловіків через кордон
18 Січня 2025 14:27

Суд обрав запобіжний захід водієві, який спричинив ДТП у Вінниці
18 Січня 2025 13:54

Трамп запустив власну криптовалюту
18 Січня 2025 13:24

Екснардеп Новинський підозрюється в державній зраді
18 Січня 2025 12:11

Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки