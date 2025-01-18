Атака безпілотників у Росії: пожежі на нафтобазах у Тульській і Калузькій областях

У ніч проти суботи, 18 січня, у семи областях Росії засоби ППО відбивали масовану атаку безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал Astra. Місцеві жителі інформують про пожежу в районі нафтобази у Тульській області.

За заявою Міноборони РФ, вночі було збито 46 дронів. Зокрема, 18 безпілотників – над Брянською областю, 11 – над Курською, 7 – над Калузькою, 5 – над Тульською, 3 – над Бєлгородською та ще 2 – над Воронезькою областями.

Водночас Astra зазначає, що у зведенні не згадується Смоленська область, де, за словами губернатора Василя Анохіна, у Починківському районі збито 5 дронів. Анохін запевнив, що руйнувань та жертв немає.

У Тульській області, за інформацією місцевих жителів, удар безпілотників спричинив пожежу на нафтобазі в місті Узлова. Губернатор регіону Олексій Дюмін підтвердив, що сталося займання ємності з паливно-мастильними матеріалами. На місці працюють пожежні підрозділи, постраждалих немає.

Напередодні, 17 січня, безпілотники атакували нафтобазу у місті Людиново Калузької області. За словами місцевих мешканців, близько 22:00 у районі пролунали вибухи, після чого розпочалася пожежа. Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що постраждалих немає.