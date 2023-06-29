Суспільство

Астрономи: Космос наповнений гравітаційними хвилями

29 Червня 2023 15:42
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космос

Декілька міжнародних груп учених надали докази існування хвиль простору-часу, відомих як гравітаційні хвилі.

Про це пише The New York Times.

Телескопи у всьому світі виявили ознаки “гравітаційного хвильового фону”, підтвердивши ключовий аспект теорії відносності Альберта Ейнштейна. Згідно з цією теорією, простір і час не є статичними, а постійно порушуються гравітаційною взаємодією масивних об’єктів, включаючи надмасивні чорні діри.

Це відкриття дає нове розуміння Всесвіту як розбурханого моря, сформованого подіями, що відбувалися протягом мільярдів років.

Гравітаційний хвильовий фон не надає прямого впливу на повсякденне існування людини, але пропонує нове розуміння фізичної реальності, в якій ми живемо.


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