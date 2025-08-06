        Суспільство

        Армія РФ з артилерії вдарила по авто ДСНС на Дніпропетровщині: є жертви

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2025 21:03
        читать на русском →
        Знищена російською артилерією автівка ДСНС / Фото: ДСНС
        Знищена російською артилерією автівка ДСНС / Фото: ДСНС

        Сьогодні ввечері, 6 серпня, у місті Нікополь Дніпропетровської області через артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник. Четверо поранених, з них троє — працівники ДСНС.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        Реклама

        Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

        “Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних”, — йдеться в повідомленні.

        Поранень зазнали ще четверо людей — троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.

        Наслідки удару по рятувальниках на Дніпропетровщині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини