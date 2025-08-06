Армія РФ з артилерії вдарила по авто ДСНС на Дніпропетровщині: є жертви

Сьогодні ввечері, 6 серпня, у місті Нікополь Дніпропетровської області через артобстріл загинули троє людей, серед яких — рятувальник. Четверо поранених, з них троє — працівники ДСНС.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу — сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

“Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник — Данило Хижняк, а також двоє цивільних”, — йдеться в повідомленні.

Поранень зазнали ще четверо людей — троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.