Армія РФ вдарила по Запоріжжю: є влучання

Уночі 8 травня ворог вдарив по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено об’єкти критичної та цивільної інфраструктури, також пошкоджена пожежна частина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та ДСНС у Telegram.

“Росіяни знову масовано атакували мирне Запоріжжя. Поцілили по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури. Є руйнування. Попередньо, без постраждалих”.

У ДСНС додали, що, крім об’єктів критичної та цивільної інфраструктури, окупанти вдарили по гаражному кооперативу, одному з парків міста та міському електротранспорту.

Також руйнувань зазнала одна з пожежних частин Запоріжжя − пошкоджені службові приміщення і фасад будівлі. Загиблих і травмованих немає. “До ліквідації наслідків російських обстрілів залучалися 32 рятувальники та 7 одиниць техніки. Наразі роботи завершені”, − підсумували у ДСНС.