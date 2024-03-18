Суспільство

Армія РФ вдарила по Нікопольщині: є влучання

18 Березня 2024 19:09
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нікополь, обстріл
Наслідки влучання / Telegram

Російська армія обстріляла 18 березня три громади на Нікопольщині і скерувала дрони-камікадзе на Нікополь.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

“З важкої артилерії агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт”.

Також побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.


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