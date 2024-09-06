Суспільство

Армія РФ атакувала Павлоград: загинула людина, 50 постраждало, серед них – діти
6 Вересня 2024 13:28
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дснс, обстріл
Наслідки обстрілу / ДСНС

6 вересня окупанти обстріляли Павлоград, внаслідок чого одна людини загинула, 50 було поранено, серед постраждалих є троє дітей.

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вже пів сотні постраждалих. Найстаршому 86 років. Найменшому – 4. Всім надають необхідну допомогу”, – написав Лисак.

Станом на 12:46 у ДСНС повідомляли, що кількість постраждалих у Павлограді зросла до 40 людей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти 6 вересня близько 10:00 завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Павлоград. Попередньо ворог застосував п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей Росії.

Раніше Сергій Лисак повідомляв, що ворог атакував Павлоград. Попередньо, вже 5 постраждалих, не минулося без руйнувань.

“Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях”, – зауважив Лисак.

Пізніше він додав, що одна людина загинула, а кількість постраждалих зростає. 

“На жаль, вже є загиблий у Павлограді. 30 постраждалих, троє з них – діти. Окрім 9-річної дівчинки, через ракетну атаку на місто потерпіли хлопці 11 та 4 років. Серед людей, які у лікарні, двоє важких. Медики роблять все, аби їх врятувати… У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п’ятьох людей”, – написав голова ОВА. 


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