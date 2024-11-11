Кримінал

Армія РФ атакувала амбулаторію у Дніпропетровській області: є загиблий
11 Листопада 2024 19:19
читать на русском →
нікополь, обстріл
Наслідки атаки / Telegram Сергій Лисак

Російські війська обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого постраждала одна з громад. Снаряд влучив в амбулаторію, в результаті чого загинув лікар, а ще одна медична працівниця зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі.

“Протягом дня ворог не припиняв обстріли Нікопольщини, використовуючи артилерію та безпілотники. Ударів зазнали районний центр і Марганецька громада. Загинула жінка, чию особу ще встановлюють. Серед жертв — 30-річний лікар, який працював в амбулаторії, що була обстріляна. Його колега також отримала поранення, і зараз медики борються за її життя”, — написав Лисак.

Загалом у результаті обстрілів поранено п’ятеро осіб, четверо з них госпіталізовані. Пошкоджень зазнали також промислове підприємство, два навчальні заклади, дві крамниці, банк та кафе. Удари пошкодили три багатоповерхівки, два автомобілі, а ще один — повністю знищено.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Листопада 2024 18:21

Їхав на зустріч із дівчиною: на Закарпатті затримали 19-річного хлопця, який намагався потрапити до Німеччини
11 Листопада 2024 17:21

Головного лікаря однієї з обласних лікарень Тернополя викрили на хабарі
11 Листопада 2024 16:35

Зеленський провів Ставку: говорили про посилення ППО 
11 Листопада 2024 16:14

Через пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища вода підступає до населених пунктів 
11 Листопада 2024 15:45

Окупанти на Курщині розстріляли двох українських полонених 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки