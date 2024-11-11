Армія РФ атакувала амбулаторію у Дніпропетровській області: є загиблий

Російські війська обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого постраждала одна з громад. Снаряд влучив в амбулаторію, в результаті чого загинув лікар, а ще одна медична працівниця зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі.

“Протягом дня ворог не припиняв обстріли Нікопольщини, використовуючи артилерію та безпілотники. Ударів зазнали районний центр і Марганецька громада. Загинула жінка, чию особу ще встановлюють. Серед жертв — 30-річний лікар, який працював в амбулаторії, що була обстріляна. Його колега також отримала поранення, і зараз медики борються за її життя”, — написав Лисак.

Загалом у результаті обстрілів поранено п’ятеро осіб, четверо з них госпіталізовані. Пошкоджень зазнали також промислове підприємство, два навчальні заклади, дві крамниці, банк та кафе. Удари пошкодили три багатоповерхівки, два автомобілі, а ще один — повністю знищено.