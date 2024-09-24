Apple видалила 98 VPN-додатків з російського App Store

Компанія Apple видалила з російського App Store 98 VPN-додатків, пишуть росЗМІ з посиланням на дослідження проєкту GreatFire, який відстежує стан сайтів, що піддаються цензурі.

При цьому тільки за два останні місяці – від початку липня до 18 вересня – компанія видалила майже 60 додатків VPN. У дослідженні також ідеться, що понад 20% VPN-застосунків було заблоковано без публічних повідомлень із боку Apple.

4 липня Роскомнадзор повідомляв, що Apple заблокувала в App Store на території Росії лише 25 VPN-додатків.

Блокування VPN-сервісів у Росії почалося ще до повномасштабної війни проти України, проте останнім часом користувачі стали фіксувати їх частіше.

