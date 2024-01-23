Apple сплатила $13,5 млн штрафу до російського бюджету

Американська компанія Apple сплатила 13,5 мільйонів доларів штрафу в російський бюджет. Кошти уже надійшли до російської скарбниці.

Про це повідомила Федеральна антимонопольна служба рф, передає російський Forbes.

У липні 2022 року ця служба звинуватила Apple у порушенні антимонопольного законодавства рф. Тоді там стверджували, що компанія нібито нав’язувала російським розробникам необхідність використовувати в додатках для iOS її платіжний інструмент. Через це у січні 2023 року Apple оштрафували на 1,2 млрд рублів.

Американська корпорація намагалася оскаржити це рішення, але московський арбітражний суд визнав рішення ФАС законним.

Зазначається, що у лютому минулого року Apple вже сплачувала штраф у 10,3 млн доларів за «порушення антимонопольного законодавства рф, який призначила Федеральна антимонопольна служба.