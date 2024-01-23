Економіка

Apple сплатила $13,5 млн штрафу до російського бюджету

23 Січня 2024 10:24
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росія, Apple

Американська компанія Apple сплатила 13,5 мільйонів доларів штрафу в російський бюджет. Кошти уже надійшли до російської скарбниці.

Про це повідомила Федеральна антимонопольна служба рф, передає російський Forbes.

У липні 2022 року ця служба звинуватила Apple у порушенні антимонопольного законодавства рф. Тоді там стверджували, що компанія нібито нав’язувала російським розробникам необхідність використовувати в додатках для iOS її платіжний інструмент. Через це у січні 2023 року Apple оштрафували на 1,2 млрд рублів.

Американська корпорація намагалася оскаржити це рішення, але московський арбітражний суд визнав рішення ФАС законним. 

Зазначається, що у лютому минулого року Apple вже сплачувала штраф у 10,3 млн доларів за «порушення антимонопольного законодавства рф, який призначила Федеральна антимонопольна служба.


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