Політика

Анналена Бербок звинуватила Трампа в поширенні фейків про Німеччину
29 Вересня 2024 13:11
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німеччина, трамп
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розмовляє з кореспонденткою Bloomberg Аннмарі Хордерн після свого виступу на ГА ООН / Фото Bloomberg

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала Дональда Трампа за поширення «фальшивих новин» про її країну, пообіцявши водночас підтримувати «довірчі відносини» з наступною адміністрацією Трампа, якщо той переможе на майбутніх виборах.

«Ми дійсно були трохи здивовані тим, що про мою країну з’явилися фальшиві новини, якщо не сказати брехня», – сказала Бербок в інтерв’ю Bloomberg TV у Нью-Йорку.

Проте, політикиня з партії «зелених» дала зрозуміти, що її уряд співпрацюватиме, якщо республіканець виграє другий термін у Білому домі в листопаді, як це було з адміністрацією демократа Байдена.

«Ми, безумовно, зацікавлені в тому, щоб продовжувати ці довірчі відносини» зі США, – сказала вона.

Бербок послалася на заяву колишнього президента на дебатах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс 10 вересня, у якій він сказав, що перехід Німеччини на поновлювані джерела енергії провалився і що країна вдалася до будівництва «звичайних» електростанцій.

«Якщо мою країну представляють як щось неправильне, то міністерство закордонних справ зобов’язане сказати: Вибачте, але ситуація в нашій країні не така», – заявила Бербок, захищаючи відповідну репліку свого міністерства в соціальних мережах наступного дня після коментаря Трампа.

«Подобається нам це чи ні: Енергетична система Німеччини повністю функціонує, більш ніж на 50% складається з поновлюваних джерел енергії. І ми закриваємо – а не будуємо – вугільні та атомні станції. Вугілля буде виключено з енергосистеми не пізніше 2038 року», – написало міністерство закордонних справ на своєму англомовному каналі X.


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