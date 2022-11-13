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Американський генерал назвав ймовірні дати звільнення Маріуполя і Мелітополя

13 Листопада 2022 08:59
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зброя, сша

На думку екскомандувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.

“HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону/локацію, тоді як «ліве крило» контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Тоді починається вирішальний етап кампанії…звільнення Криму”, – написав Ходжес.

Ходжес також опублікував карту досяжності різних видів озброєння з деокупованого Херсона.

Він наголосив, що ракети ATACMS мали б негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму.

“Дивовижно, як одна система (HIMARS) в основному визначає майже всі рішення тилового забезпечення та базування російської армії”, – зазначив професор стратегічних досліджень Філліпс П. О.Браєн.


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