Американський генерал назвав ймовірні дати звільнення Маріуполя і Мелітополя

На думку екскомандувача Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, Україна може звільнити Маріуполь і Мелітополь до січня, після чого розпочнеться звільнення Криму.

“HIMARS скоро буде стріляти з Херсона. Підступи до Криму в радіусі. Це погіршить російську оборону/локацію, тоді як «ліве крило» контрнаступу займе Маріуполь і Мелітополь до січня. Тоді починається вирішальний етап кампанії…звільнення Криму”, – написав Ходжес.

HIMARS will soon be firing from Kherson. The approaches to Crimea are within range. This will degrade Russian defenses/LOC's while "left wing" of the counter-offensive takes Mariupol & Melitopol by January. Then begins the decisive phase of the campaign…liberation of Crimea. https://t.co/UBk5Lc5JIO — Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022

Ходжес також опублікував карту досяжності різних видів озброєння з деокупованого Херсона.

Він наголосив, що ракети ATACMS мали б негайний позитивний ефект проти російських баз у Криму.

Approximate range for GMLRS launched from HIMARS vic Kherson is the blue circle. I imagine this will start soon, and will degrade/fix Russian defenses and LOC's north of Crimea. This also shows clearly why ATACMS would have immediate positive effect vs Russian bases in Crimea. pic.twitter.com/VNv3SmTKpj — Ben Hodges (@general_ben) November 12, 2022

“Дивовижно, як одна система (HIMARS) в основному визначає майже всі рішення тилового забезпечення та базування російської армії”, – зазначив професор стратегічних досліджень Філліпс П. О.Браєн.