Американка відкликала свій позов про зґвалтування проти реперів Jay-Z та P. Diddy

Жителька штату Алабама (США), яка заявляла, що її у віці 13 років зґвалтували репери Jay-Z і P.Diddy, відкликала свій цивільний позов проти обох чоловіків.

Про це пише Associated Press із посиланням на судові документи.

Жінка, ім’я якої не називається, в грудні додала репера Шона Jay-Z Картера до позову, який вона подала проти репера Шона P Diddy Комбса до федерального суду Манхеттену, стверджуючи, що у 2000 році співаки напали на неї після того, як водій лімузина Комбса запропонував підвезти її на вечірку після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

У судовому документі, поданому адвокатами жінки, не містилося жодних пояснень відкликання позову. Jay-Z, який категорично заперечував претензії і намагався вийти з судового процесу, назвав рішення жінки відкликати свій позов “перемогою” і сказав, що “вигадана казка”, яку вона та її адвокати створили, “смішна”.

“Несерйозні, вигадані та жахливі звинувачення були відхилені. Цей цивільний позов був безпідставним”, – написав репер у соцмережах.

Тим часом P.Diddy залишається у в’язниці в Нью-Йорку в очікуванні кримінального процесу за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми. Йому також загрожує хвиля позовів про сексуальне насильство, багато з яких були подані адвокатом з Техасу, який стверджує, що його фірма представляє інтереси понад 150 людей, як чоловіків, так і жінок, які заявляють про сексуальне насильство та експлуатацію з боку репера.