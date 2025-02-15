Кримінал

Американка відкликала свій позов про зґвалтування проти реперів Jay-Z та P. Diddy
15 Лютого 2025 21:19
читать на русском →
Шон P. Diddy Комбс / Фото: Associated Press
Шон P. Diddy Комбс / Фото: Associated Press

Жителька штату Алабама (США), яка заявляла, що її у віці 13 років зґвалтували репери Jay-Z і P.Diddy, відкликала свій цивільний позов проти обох чоловіків.

Про це пише Associated Press із посиланням на судові документи.

Жінка, ім’я якої не називається, в грудні додала репера Шона Jay-Z Картера до позову, який вона подала проти репера Шона P Diddy Комбса до федерального суду Манхеттену, стверджуючи, що у 2000 році співаки напали на неї після того, як водій лімузина Комбса запропонував підвезти її на вечірку після церемонії нагородження MTV Video Music Awards у Нью-Йорку.

У судовому документі, поданому адвокатами жінки, не містилося жодних пояснень відкликання позову. Jay-Z, який категорично заперечував претензії і намагався вийти з судового процесу, назвав рішення жінки відкликати свій позов “перемогою” і сказав, що “вигадана казка”, яку вона та її адвокати створили, “смішна”.

“Несерйозні, вигадані та жахливі звинувачення були відхилені. Цей цивільний позов був безпідставним”, – написав репер у соцмережах.

Тим часом P.Diddy залишається у в’язниці в Нью-Йорку в очікуванні кримінального процесу за федеральними звинуваченнями в торгівлі людьми. Йому також загрожує хвиля позовів про сексуальне насильство, багато з яких були подані адвокатом з Техасу, який стверджує, що його фірма представляє інтереси понад 150 людей, як чоловіків, так і жінок, які заявляють про сексуальне насильство та експлуатацію з боку репера.

Шон Jay-Z Картер / Фото: Associated Press

Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Лютого 2025 18:52

Зеленський прокоментував, чому не дав підписати угоду з США про рідкісноземельні метали
15 Лютого 2025 20:30

Випробовували лід на міцність: під Одесою потонули троє підлітків
15 Лютого 2025 20:18

Укроборонпром підписав меморандум із данською компанією: вдосконалюватимуть радарні системи
15 Лютого 2025 17:57

Окупанти активізувалися на кількох напрямках фронту: 176 боїв відбулося з початку доби
15 Лютого 2025 17:26

На деокупованій Харківщині сапери розміновують школу, в якій росіяни влаштували штаб (фото, відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Победители и побежденные по-настоящему определятся через 10-20 лет
Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
усі думки