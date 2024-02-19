Америка розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS 

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS для ударів по окупованому росіянами Криму, ракети можуть бути включені вже у перші пакети допомоги після остаточного схвалення фінансування допомоги Україні.

Про це повідоляє NBC News з посиланням на двох неназваних американських посадовців, передає УП.

“Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але поки що вони надали лише старі ATACMS середньої дальності.

Зараз США схиляються до того, щоб надіслати Україні ракети більшої дальності, що дозволить Україні наносити удари на більшій відстані від утримуваного Росією Кримського півострова, повідомили офіційні особи”.

За даними джерел NBC News, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ракети дальнього радіусу дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.

США також мають боєприпаси та артилерію, які готові відправити в Україну негайно, якщо фінансування буде схвалено, додали посадовці.

Речник Міністерства оборони США у коментарі зазначив, що не буде спекулювати на змісті будь-яких майбутніх пакетів, якщо додатковий закон буде прийнятий. “Ми дамо вам знати, якщо ситуація зміниться і ми зможемо оголосити про новий пакет допомоги”, – зазначив він.