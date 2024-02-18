Акаунт “Української правди” у соцмережі Х (Twitter) зламали невідомі

Невідомі зламали акаунт онлайн-видання «Української правді» у соцмережі Х (колишня Twitter).

Про це повідомляється у Telegram-каналі УП.

“У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися фейки. Зокрема, там з’явилась фейкова інформація про нібито “розгром” російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП”, – йдеться у повідомленні.