Кримінал

Акаунт “Української правди” у соцмережі Х (Twitter) зламали невідомі

18 Лютого 2024 20:14
читать на русском →
хакер
Фейкова інформація у стрічці УП в соцмережі X / Скріншот з акаунту УП

Невідомі зламали акаунт онлайн-видання «Української правді» у соцмережі Х (колишня Twitter).

Про це повідомляється у Telegram-каналі УП.

“У неділю ввечері редакція втратила доступ до акаунту УП у соцмережі Х, а на сторінці почали з’являтися фейки. Зокрема, там з’явилась фейкова інформація про нібито “розгром” російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Ми намагаємося відновити доступ. Просимо не вважати опубліковану в соцмережі інформацію такою, що має відношення до УП”, – йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Лютого 2024 20:30

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених
18 Лютого 2024 19:25

Польські фермери намагалися перешкоджати руху поїздів з України
18 Лютого 2024 18:49

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень – Генштаб
18 Лютого 2024 18:33

Родичі впізнали тіла українських військових на відео, опублікованому в російських соцмережах
18 Лютого 2024 15:43

Окупанти обстріляли Борову – пошкоджені або зруйновані виключно цивільні обʼєкти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки