Аеродром в Курську атакували картонні дрони СБУ

Відомі подробиці запуску дронів по військовому аеродрому у російському Курську у ніч на 27 серпня.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, атаку влаштувала військова контррозвідка Служби безпеки. 16 дронів відпрацювали по чотирьох літаках СУ-30 та одному МІГ-29 в аеродромі.

З-поміж уражених цілей – радари комплексу С-300 та два “Панцирі”.

Примітно те, що атака була здійснена картонними дронами, які змогли пролетіти ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не були виявлені.

“На відео саме випробування цих дронів, які тепер несуть смертельну загрозу для російських літаків”, – написав він.