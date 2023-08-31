Аеродром в Курську атакували картонні дрони СБУ

Відомі подробиці запуску дронів по військовому аеродрому у російському Курську у ніч на 27 серпня.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов.
За його словами, атаку влаштувала військова контррозвідка Служби безпеки. 16 дронів відпрацювали по чотирьох літаках СУ-30 та одному МІГ-29 в аеродромі.
З-поміж уражених цілей – радари комплексу С-300 та два “Панцирі”.
Примітно те, що атака була здійснена картонними дронами, які змогли пролетіти ешелоновану систему з радарами далекого виявлення та не були виявлені.
“На відео саме випробування цих дронів, які тепер несуть смертельну загрозу для російських літаків”, – написав він.