Кримінал

Ворог вночі випустив по Україні 30 крилатих ракет

18 Травня 2023 09:14
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війна, ппо

Протиповітряна оборона відбила кілька хвиль російських атак і знищила 29 крилатих ракет ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Із 21.00 17 травня по 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – шість крилатих ракет “Калібр”. А також дві крилаті ракети “Іскандер-К” із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА “Shahed-136/131” та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

“Ще раз нагадуємо, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть себе та своїх рідних”, – нагадали в ПС.


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