Кримінал

Ворог обстріляв 3 райони Харківщини. Зранку під вогонь потрапив Куп’янськ, – ОВА

4 Квітня 2023 08:43
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війна

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначається, упродовж дня двічі обстрілювався Куп’янськ. Сьогодні, близько 5:00 ранку, російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено нежитлову будівлю.

“Вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів с. Западне Куп’янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію”, – йдеться у повідомленні.

Через обстріли м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

У с. Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об’єкт та приватне домоволодіння.

Також Синєгубов нагадує, що в області триває розмінування. За минулу добу обстежено більше 6,5 га території та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з російськими окупантами та дають відсіч усіх їхнім спробам покращити своє тактичне положення”, – резюмує очільник регіону.


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