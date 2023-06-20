Кримінал

Військовий пілот у відставці хотів “переманити” українських пілотів на сторону РФ

20 Червня 2023 14:47
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сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру агенту російських спецслужб, який намагався переманити українських військових пілотів на бік Росії.

За даними контррозвідки СБУ, підозрюваний – військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська, — збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він зв’язався з одним із командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше проходив льотне навчання, і запропонував допомогу у війні проти України, стверджує СБУ.

Слідство вважає, що підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, складав списки пілотів Повітряних сил ЗСУ, і зібрані ним відомості окупанти планували використовувати для перевербування українських льотчиків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант ховається на тимчасово окупованій території України. Співробітники СБУ проводять заходи щодо притягнення його до відповідальності.


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