Військовий пілот у відставці хотів “переманити” українських пілотів на сторону РФ

Служба безпеки України повідомила про підозру агенту російських спецслужб, який намагався переманити українських військових пілотів на бік Росії.

За даними контррозвідки СБУ, підозрюваний – військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська, — збирав розвіддані про аеродроми ЗСУ та персональні дані українських військових льотчиків.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він зв’язався з одним із командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше проходив льотне навчання, і запропонував допомогу у війні проти України, стверджує СБУ.

Слідство вважає, що підозрюваний, використовуючи особисті зв’язки, складав списки пілотів Повітряних сил ЗСУ, і зібрані ним відомості окупанти планували використовувати для перевербування українських льотчиків.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант ховається на тимчасово окупованій території України. Співробітники СБУ проводять заходи щодо притягнення його до відповідальності.