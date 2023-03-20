Кримінал

ВАКС конфіскував активи російського олігарха Ротенберга. Серед них — Ocean Plaza

20 Березня 2023 11:29
43
читать на русском →
суд, ротенберг

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Аркадія Ротенберга та трьох інших громадян Росії. Серед активів — київський торговельний центр Ocean Plaza.

Про це повідомляють у суді.

Мін’юст 3 березня подав судові позови до російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга та бізнес-партнерів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка. Україна ввела санкції проти родини Ротенбергів у жовтні 2022 року, тож міністерство просило передати їхні активи на користь держави.

Суд задовольнив позови Мін’юсту та стягнув у дохід держави такі активи:

  • 100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті»;
  • 66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Союз “ЛИБІДЬ”».

«ІС “Либідь”» є безпосереднім власником Ocean Plaza і своєю чергою належить ТОВ «Авангард-Віларті». Крім того, у власності «ІС “Либідь”» є три земельні ділянки та кілька квартир.

Ocean Plaza зупиняв роботу після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Восени 2022-го торговельний центр відновив роботу.

Це рішення ще можна оскаржити. До Апеляційної палати ВАКС можна подати оскарження протягом 5 днів з дня проголошення рішення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Березня 2023 11:29
43

ВАКС конфіскував активи російського олігарха Ротенберга. Серед них — Ocean Plaza
20 Березня 2023 10:05
49

Тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмуту, – британська розвідка
20 Березня 2023 09:52
37

Сі Цзіньпін збирається поговорити із Зеленським після поїздки до Путіна — Financial Times
20 Березня 2023 07:29
15

Сили оборони відбили 69 атак росіян на 5 напрямках, – Генштаб
20 Березня 2023 07:17
223

Сі Цзіньпін озвучив думку щодо війни в Україні перед поїздкою до РФ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
усі думки