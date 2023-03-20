ВАКС конфіскував активи російського олігарха Ротенберга. Серед них — Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи російського олігарха Аркадія Ротенберга та трьох інших громадян Росії. Серед активів — київський торговельний центр Ocean Plaza.

Про це повідомляють у суді.

Мін’юст 3 березня подав судові позови до російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина Ігоря Ротенберга та бізнес-партнерів Олександра Скоробагатька та Олександра Пономаренка. Україна ввела санкції проти родини Ротенбергів у жовтні 2022 року, тож міністерство просило передати їхні активи на користь держави.

Суд задовольнив позови Мін’юсту та стягнув у дохід держави такі активи:

100% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Авангард-Віларті»;

66,65% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Союз “ЛИБІДЬ”».

«ІС “Либідь”» є безпосереднім власником Ocean Plaza і своєю чергою належить ТОВ «Авангард-Віларті». Крім того, у власності «ІС “Либідь”» є три земельні ділянки та кілька квартир.

Ocean Plaza зупиняв роботу після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. Восени 2022-го торговельний центр відновив роботу.

Це рішення ще можна оскаржити. До Апеляційної палати ВАКС можна подати оскарження протягом 5 днів з дня проголошення рішення.