Кримінал

В Інгушетії під час контртерористичної операції сталися зіткнення. Є загиблі й поранені силовики

6 Квітня 2023 09:57
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У російській республіці Інгушетія під час контртерористичної операції сталися зіткнення. Через це загинули троє силовиків, ще 7 — зазнали поранень.

Про це пише ТАСС з посиланням на оперативний штаб республіки та правоохоронців.

Контртерористичну операцію оголосили 3 квітня на території Малгобекського району. Спершу влада заявляла, що у республіці шукають п’ятьох мешканців регіону, яких підозрюють у плануванні «злочинів терористичного спрямування».

А вже 6 квітня правоохоронці повідомили, що троє силовиків загинули, ще 7 — зазнали поранень. Видання «РИА Новости» написало, що в зоні проведення операції почалися зіткнення у селищі Зязиков-Юрт. Оперативний штаб каже, що «бойовики» відкрили вогонь по силовиках під час спроби затримані. Зрештою правоохоронці заблокували їх в одному з будинків.

«Интерфакс» з посиланням на власні джерела пише, що силовики нібито хотіли затримати людей, причетних до обстрілу поста ДПС на кордоні Північної Осетії та Інгушетії 27 березня, а також співробітників поліції на околиці міста Малгобек 3 квітня.

Зранку 6 квітня видання «Известия» повідомляло, що контртерористична операція ще триває, а «бойовики» все ще забарикадовані в одному з будинків.


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