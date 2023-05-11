Кримінал

У Сімферополі окупанти захопили собор ПЦУ: ламають двері, виносять майно

11 Травня 2023 14:39
10
читать на русском →
окупація, крим, церква

У Сімферополі відбувається захоплення кафедрального собору Православної церкви України, заявив журналіст, головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун.

«Окупанти виламують двері храму, описують і забирають/крадуть майно Української церкви в Криму. У незаконних діях беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крим РФ» разом зі «службовими приставами республіки Крим РФ», – повідомив Щекун.

Він додав, що захопленням храму керує московський судовий пристав Євген Новіков. Офіційних повідомлень від російської влади про цю ситуацію наразі немає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 14:59
55

Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні далекобійні ракети Storm Shadow
11 Травня 2023 13:25
15

WP: Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет
11 Травня 2023 12:31
97

CNN: Британія доставила в Україну крилаті ракети великої дальності “Storm Shadow”
11 Травня 2023 12:21
73

​​СБУ повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від Партії регіонів
11 Травня 2023 10:59
69

Зеленський вірить у перемогу України до президентських виборів у США
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки