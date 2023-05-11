У Сімферополі окупанти захопили собор ПЦУ: ламають двері, виносять майно

У Сімферополі відбувається захоплення кафедрального собору Православної церкви України, заявив журналіст, головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун.

«Окупанти виламують двері храму, описують і забирають/крадуть майно Української церкви в Криму. У незаконних діях беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крим РФ» разом зі «службовими приставами республіки Крим РФ», – повідомив Щекун.

Він додав, що захопленням храму керує московський судовий пристав Євген Новіков. Офіційних повідомлень від російської влади про цю ситуацію наразі немає.