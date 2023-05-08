У Росії селянин застрелив окупанта, який святкував своє повернення з фронту

Наприкінці квітня 2023 року в селі Толмачово Новосибірської області РФ місцевий мешканець В’ячеслав Мокін застрелив із мисливської рушниці двох людей і поранив ще двох. Один з убитих – учасник російської війни проти України, який святкував із друзями своє повернення з фронту, пише Медуза.

Згідно з повідомленням, п’яна компанія пристала у місцевій крамниці до чоловіка із сином. “Ветеран”, за словами продавчині, кричав: “Я на війні воював, доки ви тут пиво п’єте”. Між ними стався конфлікт, але чоловік із сином поквапилися піти.

Пізніше окупант із друзями приїхали автомобілем до будинку Мокіна і напали на його родину. За повідомленням видання, дружину селянина побили та погрожували зґвалтувати, синові зламали щелепу.

За словами очевидців, чоловік узяв у будинку рушницю. Спочатку він вистрілив убік, а потім по нападниках. Одна з мешканок села розповіла, що чула п’ять пострілів.