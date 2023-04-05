Кримінал

У Харкові чоловік підірвав себе гранатою

5 Квітня 2023 07:33
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поліція

У Салтівському районі Харкова чоловік підірвав себе гранатою. Боєприпас вибухнув, коли поліція приїхала на місце події.

“Близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що біля річки по вулиці Владислава Зубенка невідомий тримає у руці предмет, схожий на гранату. На місці події правоохоронці виявили чоловіка з гранатою, яка за кілька хвилин вибухнула у нього у руці”, — йдеться у повідомленні поліції.

36-річний чоловік загинув на місці, він був жителем Донецької області. Інші громадяни не постраждали.

Наразі працівники поліції проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини.


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