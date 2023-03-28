СБУ затримала прикордонника, який планував “злити” ФСБ інформацію про охорону північного кордону

СБУ затримала чергового зрадника. Ним виявився прикордонник, який планував “злити” ФСБ Росії інформацію про північні кордони України.

Про це пише Служба безпеки України.

Російського агента було викрито у ході спецоперації у Чернігівській області. Зрадником виявився інспектор Чернігівського прикордонного загону.

“Ще до початку повномасштабного вторгнення посадовець був завербований кадровим співробітником ФСБ. Після 24 лютого минулого року ворог “активував” свого поплічника для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України в умовах війни”, – пише пресслужба.

Зрадника цікавили бойові розпорядження та план заходів щодо інженерно-технічного облаштування держаного кордону у межах Чернігівської області. Ці секретні відомості агент планував сфотографувати й надіслати “куратору” з ФСБ.

“Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення серії диверсій у прикордонних районах на півночі України. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зрадника і затримали його на спробі передачі інформації з обмеженим доступом агресору”, – додає СБУ.