СБУ викрила російських агентів, які готували псевдореферендум на Миколаївщині

Працівники Служби безпеки викрили російських агентів, які готували псевдореферендум у Миколаївській області. Двоє з них уже отримали свої підозри.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, повідомили про підозру заочно.

За матеріалами слідства, «втікачкою» виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему «референдуму» в соціальних мережах. Зокрема, «розганяли» фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит.

Стосовно російських агентів СБУ зібрала доказову базу та повідомила про підозру за статтею 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу.

Організаторці псевдореферендуму підозру оголосили за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу.