Кримінал

СБУ викрила крадіжку податківцями 150 млн грн у компаній, які опинилися під окупацією

28 Березня 2023 14:53
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Кіберфахівці СБУ викрили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. До схеми причетні урядовці Державної податкової служби.

Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті, повідомляє пресслужба СБУ.

Схема полягала в махінаціях із ПДВ: ділки присвоювали “податковий ліміт”, що належав українським компаніям, які опинилися під тимчасовою окупацією. Це давало учасникам схеми можливість самим платити менше ПДВ та заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.

Встановлено, що до незаконної діяльності причетний керівник управління із запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та двоє його підлеглих.

Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних та підробляли цифрові підписи керівників компаній. Це дозволило фігурантам реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами в електронних кабінетах платників податків підприємств, що тимчасово не працюють.

Оборудки проводилися без відома керівників підприємств із непідконтрольних територій.

Трьом чиновникам та двом їхнім спільникам, зокрема “бухгалтерці”, яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.


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