СБУ повідомила про підозру очільнику росавіації, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт

Служба безпеки України повідомила про підозру керівнику Росавіації Олександрові Нерадьку, який надав цивільні літаки для перекидання військових РФ на фронт.

У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства повітряного транспорту РФ Олександра Нерадька.

Підсанкційний очільник Росавіації сприяв Міноборони країни-агресора у перекиданні окупаційних угруповань у напрямку держкордону України, а також на територію захопленого Криму.

Для цього він залучив чотири російські авіакомпанії, які надали свої літаки для перевезення особового складу, зброї та боєприпасів ворога.

Із кінця вересня до листопада 2022 року за сприяння Нерадька армія Росії переправила до аеропортів “Платов” у Ростовській області та “Сімферополь” в анексованому Криму понад 3 тисячі військових та велику кількість боєприпасів.

У подальшому окупаційні підрозділи були задіяні у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах.

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили керівнику росавіації про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).