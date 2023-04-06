СБУ оголосила про підозру чоловіку, який очолив окупаційну “поліцію” Харківщини

СБУ встановила ім’я чоловіка, який під час російської окупації керував псевдополіцією.

Ним виявився 38-річний громадянин України, який останні дев’ять років жив на території окупованого Луганська й обіймав там керівні посади у так званому “МВС ЛНР”, повідомила пресслужба обласного управління СБУ.

До окупації Луганщини підозрюваний жив у Харкові та працював в органах колишньої міліції у чині молодшого лейтенанта, сказано у повідомленні.

За даними СБУ, чоловіка призначили на посаду очільника окупаційної “поліції” Харківщини у червні 2022 року.

“Сфера його фейкових повноважень розповсюджувалася на тимчасово зайняті рашистами території Куп’янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області”, — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний на початку вересня 2022 року втік на території, які Україна нині не контролює. Чоловіку загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.