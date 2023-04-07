Кримінал

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка працювала на спецслужби РФ

7 Квітня 2023 13:47
17
читать на русском →
сбу

СБУ ліквідувала в Кропивницькому ботоферму, яка створила понад 3 тисячі фейкових акаунтів для інформаційних диверсій проти України, повідомляє СБУ.

“Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували у Кропивницькому ботоферму, яка діяла на користь російських спецслужб. У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора ворожого осередку. Ним виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, у Кіровоградській області зловмисник почав масово створювати анонімні акаунти в соцмережах і продавати їх через даркнет, відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру.

У спецслужбі уточнюють, що середня вартість одного бота становила 200 грн, а організатор ботоферми створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму понад пів мільйона гривень.

“Основними його “клієнтами” були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти. Боти потрібні були агресору для розгону дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони”, – зазначається в повідомленні.

Отже, як пояснюють у СБУ, ворог намагався розхитувати внутрішньополітичну обстановку в різних регіонах України в умовах війни.

Під час обшуку на орендованій квартирі фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, спеціалізоване обладнання, 3 тис. SIM-карток, які він використовував у протиправній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Заходи проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Квітня 2023 15:09
33

На засіданні Ставки обговорювали витік даних про контрнаступ
7 Квітня 2023 14:41
78

У Зеленського прокоментували появу у мережі даних про український контрнаступ
7 Квітня 2023 12:50
43

Сили оборони знищили російський літак Су-25 поблизу Мар’їнки
7 Квітня 2023 12:22
53

У Бахмуті Росія не має стратегічного успіху. Ми знаємо її плани, вона зазнає великих втрат — ЗСУ
7 Квітня 2023 10:36
96

На Одещині посадовець військової частини відбирав у солдат бойові доплати
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки