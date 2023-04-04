Кримінал

Росіяни здійснили 61 обстріл Херсонщини, загинула людина

4 Квітня 2023 08:21
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війна

Упродовж минулої доби 3 квітня російська армія завдала 61 удару по Херсонщині, унаслідок чого загинула людина.

Про це інформує голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що загалом минулої доби було зафіксовано 61 обстріл Херсонської області. Ворог випустив по ній 224 снаряди.

Херсон зазнав ударів 4 рази. Загарбники випустили по місту 10 снарядів, які влучити в житловий квартал і на територію медзакладу.

Унаслідок обстрілів загинула людина.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 113 людей.


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